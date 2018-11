Béatrice Dalle dans Les Essentiels

publié le 19/08/2018 à 13:00

Les Essentiels de Béatrice Dalle

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Les concerts du groupe Rage Against The Machine



Le Livre : « Van Gogh, le suicidé de la société » d’Antonin Artaud, un essai publié durant l’hiver 1947 à l’occasion d’une exposition consacrée à Van Gogh au Musée de l’Orangerie à Paris



Le film : « Un chant d’amour », court-métrage en noir et blanc, film muet réalisé en 1950 mais sorti en 1975 et réalisé par Jean Genet. Le film raconte, l’histoire de deux prisonniers isolés dans leurs cellules qui parviennent à échanger grâce à un trou dans le mur et qui vont nouer une amitié amoureuse et sensuelle sous les yeux du gardien qui les observe



L'album : « Magic bus : The Who on tour » sorti en 1968, c’est une compilation de singles et de faces B des titres du groupe The Who

Béatrice Dalle sera à l'affiche du film "Bonhomme" de Marion Vernoux le 29 août au cinéma. Le film sera présenté en avant-première lors du Festival du film d'Angoulême qui se tiendra du 21 au 26 août





