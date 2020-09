Emmy Awards 2020 : où et comment suivre la cérémonie ?

et AFP

publié le 20/09/2020 à 10:33

C'est une cérémonie qui va se jouer à quitte ou double. La 72e édition des Emmy Awards 2020, qui récompense les meilleures séries américaines, se tiendra exceptionnellement à distance, Covid-19 oblige, avec les invités filmés depuis chez eux. Une occasion unique pour remonter dans les audiences par rapport aux autres remises de prix.

L'humoriste Jimmy Kimmel sera seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte, sans tapis rouge ni tenues de soirée clinquantes. La cérémonie sera diffusée dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre à partir de 2 heures, sur la chaîne américaine ABC et en France sur la chaîne serieclub, accessible pour les abonnés SFR par le câble.

Les séries Watchmen, Ozark, Succession, The Mandalorian ou encore The Marvelous Mrs. Maisel sont les grandes favorites avec de multiples nominations à chaque fois. En particulier, Watchmen, la série qui raconte le massacre de plusieurs centaines d'habitants noirs de la ville de Tulsa (Oklahoma) en 1921 par des émeutiers blancs. La mini-série produite par HBO cumule 26 nominations dans sa catégorie.

Avec les différentes tensions raciales et manifestations qui ont divisé l'Amérique ces derniers mois, la cérémonie devrait être très politique, surtout que l'élection présidentielle se tiendra en novembre 2020. Parmi la centaine de nominations pour les acteurs et actrices, les artistes noirs représentent plus d'un tiers du contingent en 2020, un nouveau record.

Retrouvez le palmarès complet et les éclairages sur les séries récompensées lundi 21 septembre sur RTL.fr