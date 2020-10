"Smells Like Teen Spirit" de Nirvana repris par Paul Anka

publié le 20/10/2020 à 10:27

Un mariage entre rock et swing aujourd’hui. C’est risqué mais quand c’est astucieux c’est merveilleux… Souvenez-vous, en 1991 on découvrait Smells Like Teen Spirit du groupe Nirvana, cette chanson et son album ont tout balayé sur leur passage…

Nirvana a influencé une génération de musiciens, et a fait vendre beaucoup de chemises à carreaux, un des vêtements fétiches du chanteur Kurt Cobain, mort à 27 ans en 1994… 10 ans après cette disparition, le crooner canadien Paul Anka (connu pour être l’auteur de My Way, l’adaptation de la chanson Comme d’habitude) s’est emparé de cet hymne grunge, il l’a dépouillé de sa rage et de ses guitares saturées, pour lui donner un sourire éclatant et un smoking…



Smells Like Teen Spirit par Paul Anka, c’est une version bien peignée du rock’n’roll… On la retrouve dans le disque Rock Swings du crooner, sorti en 2005. Pour la petite histoire, ce titre de Nirvana qu’on pourrait traduire par "ça sent l’esprit d’ado" ne cache en réalité aucune promesse de rébellion adolescente. Le "Teen Spirit" était un déodorant aux États-Unis, et une amie du chanteur Kurt Cobain lui disait "ça sent le Teen Spirit" à chaque fois qu’elle lui rendait visite… Voilà comment est né le titre Smells like Teen Spirit, c’est beaucoup moins poétique qu’on ne croit.