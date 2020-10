Miley Cyrus réinterprète "Heart Of Glass", le tube de Blondie

publié le 08/10/2020 à 09:49

Il y a quelques jours, la jeune américaine Miley Cyrus, 27 ans, participait à un festival (avec public virtuel) et elle a scotché tout le monde avec une reprise surprise d’un titre né 14 ans avant elle.

Pour rappel, en 2013, Miley Cyrus a cassé son image d’égérie Disney avec Wrecking Ball, devenu tube planétaire. Elle chantait en culotte dans le clip, assise sur une boule de démolition, et elle léchait un marteau. L'artiste ne pouvait pas faire plus clair : bye bye Disney ! Mais surtout, on découvrait une voix, un tempérament de feu, et un personnage qui d’année en année s’avère être rock’n’roll.

Voilà pourquoi il y a quelques jours Miley Cyrus a jeté son dévolu sur le morceau culte Heart Of Glass du groupe Blondie, hymne de 1978, écrit par la chanteuse du groupe, Debbie Harry, qui chante aux filles : "Arrêtez de vous plaindre, il faut savoir plaquer son mec si c’est un pauvre type !" C’est notre pépite du jour : Miley Cyrus chante à son tour Heart Of Glass.

Une reprise puissante

Miley Cyrus empoigne ce titre Heart Of Glass et c’est puissant, rocailleux. Elle va picorer le punk comme le faisait Blondie, elle est blonde platine comme l’était la chanteuse Debbie Harry en 1978, elle a le même rouge à lèvres Vermillon.

Après sa prestation, Miley Cyrus a demandé à ses 115 millions d’abonnés sur Instagram si elle devait mettre cette reprise en streaming. Ça n’a pas tardé, la version est arrivée très vite, elle est désormais disponible. Et la chanteuse de Blondie, Debbie Harry, s’est fendue d’un message en disant : "C’est divin !".

> Miley Cyrus - Heart Of Glass (Live from the iHeart Festival)