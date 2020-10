Quand Eddy Mitchell reprenait les Beatles et les Rolling Stones

publié le 07/10/2020 à 11:30

Aujourd'hui nous ne vous proposons pas une mais deux curiosités sorties du répertoire d’Eddy Mitchell. Vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stones ? Eh bien Eddy Mitchell est plutôt les deux. Dans les années 60, il a énormément adapté Gene Vincent, Elvis, Chuck Berry, mais il a aussi repris deux chansons des Beatles, pas plus. Une de l’album Help! et une autre qu’on connait bien The Fool On The Hill.

Eddy a traduit le texte, et a proposé sa version en 1968, un an après les Beatles… The Fool On The Hill est devenu Le Fou de la colline. Un titre figure dans son album Sept colts pour Schmoll…

Pour les Rolling Stones, il faut revenir en août 1965. Les Stones sortent Satisfaction en Angleterre, la chanson passait à la radio aux États-Unis depuis début juin… Eddy Mitchell a alors 23 ans, il repère le morceau et, sans savoir que ça allait devenir un monument du rock, il l’adapte immédiatement pour un album qui est sorti en novembre. Dans la voix d’Eddy Mitchell, Satisfaction devient Rien qu’un seul mot…

Et qui joue de la guitare sur cette reprise signée Eddy Mitchell ? C’est Jimmy Page, qui n’a pas encore fondé Led Zepellin. Il traînait au studio Pye à Londres, où Eddy Mitchell a enregistré l’album Perspective 66 dans lequel on trouve cette version du Satisfaction des Rolling Stones.