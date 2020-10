Stevie Wonder revisite "Light My Fire" des Doors

publié le 06/10/2020 à 10:20

Allons faire un tour dans une mine d’or à savoir la discographie de Stevie Wonder... Le chanteur américain a démarré sa carrière très tôt, à l’âge de 11 ans, et jusqu’à ses 22 ans il a glissé beaucoup de reprises dans ses albums. On était dans les années 60, et il s’appropriait quelques tubes pop-rock du moment avec déjà beaucoup de maestria. Stevie Wonder a ainsi chanté Bob Dylan, Simon & Garfunkel, et, en 1967, il repère le deuxième extrait du premier album d’un nouveau groupe californien qui s’appelle The Doors…

La chanson Light My Fire est un ovni psychédélique de 7 minutes. Mais le morceau ne fait pas peur à Stevie Wonder qui du haut de ses 18 ans, retravaille les arrangements pour l’emmener dans son univers.

Un titre qui compte un inévitable solo d’harmonica dans une reprise finalement assez swing. Stevie Wonder a chargé la barque niveau arrangements, c’est audacieux, mais cette version est réussie. On la retrouve dans l’album de Stevie Wonder, My Cherie Amour sorti en 1969, deux ans avant la mort de Jim Morrison. On célébrera l’année prochaine, en juillet, les 50 ans de la disparition de Morrison…