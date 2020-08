Miley Cyrus et Cody Simpson se sont séparés

publié le 14/08/2020 à 14:47

Miley Cyrus fait son retour musical ce vendredi 14 août avec Midnight Sky, c'est pour une autre information qu'elle fait la une de certains tabloïds. Comme le rapporte TMZ, Miley Cyrus serait célibataire, après 10 mois de relation avec le chanteur australien Cody Simpson.

Selon des sources proches de l'ancien couple, qui publiait de nombreuses photos et vidéos ensemble sur les réseaux sociaux, ils se seraient séparés "il y a quelques semaines" et "on ignore qui a déclenché la rupture", rapporte TMZ. Miley Cyrus et Cody Simpson se sont rencontrés en octobre 2019. En novembre, le chanteur et amateur de sport était au chevet de la star opérée après un problème de cordes vocales. En mars dernier, Miley Cyrus et Cody Simpson se faisait un tatouage commun.

La dernière "apparition" publique virtuelle des deux stars remonte à juillet dernier sur Tik Tok, où ils réalisent une chorégraphie au bord d'une piscine.

Dans son nouveau titre Midnight Sky, Miley Cyrus chante : "Cela fait très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien toute seule (...) Je n'ai pas besoin de ton amour (...) Je n'appartiens à personne". Des paroles fortes qui parleront à beaucoup de personnes passées par une rupture difficile. À l'instar de Miley Cyrus avec Cody Simpson ?