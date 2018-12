Madonna : « Je suis une survivante »

publié le 15/09/2018 à 14:30

Madonna n'a pas eu d'enfance. Elle n'a eu ni guide, ni modèle, ni repère. Elle a tout de suite été adulte. Et su que pour s'en sortir, elle devrait bâtir, toute seule, pierre après pierre, le chemin de sa destinée...



Madonna Louise Ciccone, troisième enfant de Tony Ciccone et Madonna Fortin, est née à Bay City, une petite ville au pied des grandes forêts canadiennes. Mais c'est à Detroit, la ville laborieuse de l'industrie automobile, qu'elle a grandi.

Un père absorbé par son travail de technicien chez Chrysler, une mère, qui lui a donné son prénom et dont le visage ne va cesser de la hanter. Cette mère aura tout juste eu le temps d'apprendre à Madonna la légèreté, le rire, une sonate de Beethoven et le goût de la danse...

Madonna a cinq ans quand cette mère à qui elle ressemble, meurt, foudroyée par le cancer.

Madonna Louise Ciccone est devenue Madonna le jour où sa mère est morte. Car ce jour-là elle a du apprendre à grandir, vite et seule, et à ne compter que sur elle-même...



Madonna a dix ans quand la famille déménage à Rochester. Une banlieue aisée, une maison plus grande...Plus d'argent...La messe du dimanche à l'église Saint Andrews, les meilleures écoles catholiques pour les enfants Ciconne...« Priez, travaillez bien à l'école et vous récolterez les fruits de vos efforts » aime dire leur père.



La petite fille a du mal avec les leçons de morale et l'obéissance. Elle préfère fabriquer son propre monde quitte à provoquer son père. Suivre des cours de claquettes, apprendre le jazz, et danser en body fluo à la très sage fête de fin d'année de l'école...Son tout premier scandale dans une histoire où on ne les comptera plus....