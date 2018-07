publié le 31/07/2018 à 12:22

Le 16 août prochain, Madonna aura 60 ans. À cette occasion, la star a posé en compagnie de ses filles Mercy (12 ans), Stelle (5 ans), et Estere (5 ans) pour le Vogue Italia. Attendu dans les kiosques le 3 août prochain, le célèbre magazine a commencé à dévoiler certaines photos de ce shooting inédit.



Intitulé Just One Day Out of Life, ce numéro exceptionnel est consacré à Madonna, qui se livre sur sa vie à Lisbonne, où elle s'est installée pour soutenir la carrière de son fils David. Le jeune homme souhaite devenir footballeur professionnel et a intégré le centre de formation du club Benfica. "C'est incroyable de penser à Madonna en tant que supportrice en chef", explique Emanuele Farneti, la rédactrice en chef du Vogue Italia au média WWD.

"Elle a proposé de réaliser un sujet sur Lisbonne [dans le Vogue Italia], mais c'est devenu en réalité, une interview très personnelle, plus intéressante qu'une rétrospective sur sa carrière ou l'histoire de ses projets en Afrique", poursuit Giovanni Bianco, directeur de la création du magazine.