publié le 16/08/2018 à 15:03

60 bougies et pas une ride. Madonna fête son anniversaire ce jeudi 16 août, et c'est l'occasion de réécouter ses plus grands tubes, restés indémodables.



Si elle a faits des débuts prometteurs avec Holiday, c'est Like a Virgin qui fait connaître Madonna au grand public. Le 14 septembre 1984, juchée sur une pièce montée, en mariée sexy, elle interprète ce titre sulfureux devant l'Amérique puritaine des années Reagan. Une séquence qui a marqué les mémoires et propulsé son titre en haut des charts pendant six semaines. L'album Like a Virgin s'est écoulé à 20 millions d'exemplaires.

S'ensuivent Into the Groove, La Isla Bonita, Express Yourself... Jusqu'à la provocation Like a Prayer en 1989. Dans ce titre, la chanteuse entremêle sexe et religion. Le clip, où on peut voir des scènes d'amour et des danses devant des croix en feu, a été interdit à la diffusion télévisée.

Avec Vogue en 1990, Madonna se hisse au rang de reine de la pop. Elle y met à l'honneur le voguing, danse urbaine née dans les années 1960 dans la communauté afro-homosexuelle. Le clip, réalisé par David Fincher (Seven, Fight Club), a reçu plusieurs récompenses lors des MTV Music Video Awards.



Au début des années 2000, la chanteuse se renouvelle en collaborant avec le producteur français Mirwais (ex-membre de Taxi Girl), à qui on doit notamment Music et Hollywood... Madonna l'a d'ailleurs confirmé : le duo serait de retour en studio pour la préparation de son prochain album.