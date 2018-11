publié le 12/11/2018 à 17:24

C'est sans doute un rêve qui s'apprête à se réaliser pour Jean-Baptiste Guégan. Le sosie vocal de Johnny Hallyday qui épate en ce moment le jury de La France a un incroyable talent sur M6 va enregistrer un album. Les chansons et le projet sont portés par Michel Mallory, l'ami et l'auteur-compositeur de Johnny Hallyday, des chansons validées par le rockeur mais que ce dernier n'a pas eu la chance d’enregistrer.





"Je suis en train de chanter des chansons qu'éventuellement Johnny aurait pu chanter aussi, mais j'ai ma patte dedans. C'est moi", a déclaré Jean-Baptiste Guégan au micro de nos confrères de BFMTV. Un dernier projet pour Michel Mallory qui a voulu faire ce dernier cadeau aux fans du Taulier : "Après ça, je plie les gaules, vous n'entendrez plus parler de moi. C'est fini", affirme-t-il Michel Mallory.

Jean-Baptiste Guégan partira dans l'un des berceaux du rock, à Nashville aux États-Unis, pour enregistrer ces chansons. Le disque est attendu courant 2019.

"Tu n'es pas le sosie de Johnny, mais sa réincarnation !" ¿

La France a un incroyable talent, mardi à 21:00 pic.twitter.com/VAgBSZQ4px — M6 (@M6) 4 novembre 2018