David Hallyday avoue ne pas avoir pu terminer l'écoute de "Mon pays c'est l'amour"

publié le 12/11/2018 à 07:26

On n'avait pas entendu la voix de David Hallyday depuis la disparition de son père, le 5 décembre dernier. Près d'un an après la mort de Johnny Hallyday, David revient dans la lumière. Discret pendant des mois, en plein tourbillon médiatique, le fils de Sylvie Vartan s'est tourné vers la musique. Il publiera le 7 décembre un nouvel album intitulé J'ai quelque chose à vous dire et dont le tout premier extrait a été dévoilé ce week-end. Sa première chanson s'appelle Ma dernière lettre et elle est directement inspirée par Johnny Hallyday.



Naturellement, David Hallyday a écouté comme des millions de Français l'album de son père, Mon Pays c'est l’amour. "Oui j'ai écouté le dernière album de mon père, sans vous le cacher, avec beaucoup de difficultés. Écouter sa voix pour la dernière fois m'a été très très difficile, confie le chanteur. Très compliqué pour moi de le faire. Je vous avoue, je n'ai pas pu terminer. Je suis sûr qu'un jour je serai capable mais aujourd'hui j'en suis incapable."

"C'est mon père. C'est la dernière fois qu'il s'est exprimé, explique-t-il. Tout était hors normes chez mon père. C'est un disque qui va marquer sa carrière. Le principal c'est que ses fans l'aiment (...). Sans public un artiste n'est pas un artiste", note David Hallyday.

La pochette du nouvel album de David Hallyday Crédit : DR

La relation entre David et Johnny Hallyday avait toujours été compliquée mais par ses textes, le fils parle directement au père avec une dimension très cathartique. "Oui c'est comme ça que je dis les choses [en musique]. C'est très thérapeutique la musique. Ce n'est jamais bon de garder les choses à l'intérieur. J'avais très envie d'enregistrer cet album pour passer à une autre étape. J'ai pu me reconstruire. Cet album m'a fait beaucoup de bien."



Le clip de cette chanson sera dévoilé mardi 13 novembre. Il a été réalisé par sa sœur Laura Smet. David fait face à un loup aux yeux clairs. Allégorie évidente de Johnny. David Hallyday reprendra sa tournée le 11 janvier.