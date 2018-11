publié le 11/11/2018 à 00:06

David Hallyday vient de révéler son nouveau single Ma dernière lettre. Il s'agit du premier titre que le chanteur révèle et qui figurera dans son album J'ai quelque chose à vous dire qui sortira le 7 décembre prochain. "J'ai commencé à composer cet album déjà fin février, début mars dernier, raconte David Hallyday au micro de RTL. C'est la première chanson que j'ai composé. C'est une chanson d'amour, sur la transmission qui va figurer bien sûr sur l'album ensuite."



Le fils aîné de Johnny Hallyday livre un texte qui ne pourra qu'évoquer son père, décédé il y a un an. Une disparition qui est une blessure personnelle, bien sûr, mais qui a aussi eu un impact sur scène et dans sa création. "Je suis parti en tournée fin mars. J'ai beaucoup hésité à la faire parce que d'un point de vue émotionnel c'était un peu compliqué pour moi aussi. Je ne savais si je pouvais la faire en public du début jusqu'à la fin, reconnaît David Hallyday. Je n'étais pas sûr de moi. Et j'ai compris que c'était presque un besoin pour moi de la faire."

Le texte d'Arnaud Santa Maria, avec lequel il a déjà collaboré par le passé, évoque les derniers échanges, espoirs et regrets. "Si on avait une heure de vie restante, qu'est ce qu'on ferait ? Qu'est ce qu'on dirait ?, se demande David Hallyday. Voilà c'est une belle chanson d'amour. Quand on compose des chansons, il y a un aspect très thérapeutique et très protecteur. On se noie dans une bulle. On ne fait plus attention à l'extérieur et on se concentre sur l'essentiel et sur ce qu'on ressent".

Et David Hallyday de conclure: "J'ai vécu des moments extrêmement difficiles. La perte d'un proche c'est d'une violence inouï, c'est très compliqué mais les choses peuvent aussi venir plus facilement. C'est vraiment les deux".