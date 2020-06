Le Dalaï Lama sortira un album pour ses 85 ans en juillet 2020

publié le 10/06/2020 à 15:22

Le Dalaï Lama prépare un album de mantras pour l'été 2020. Comme le rapporte le média The Guardian, le dirigeant spirituel du Tibet dévoilera cet album pour son 85e anniversaire en juillet prochain.

Intitulé Inner World, cet album sortira plus précisément le 6 juillet 2020 avec 11 titres sur lesquels le Dalaï Lama récite des mantras sacrés et des enseignements accompagnés de musique jouée sur plus de 30 instruments. Il aura fallu 5 ans au dirigeant spirituel du Tibet pour réaliser cet album, dont une première musique, Compassion, a été dévoilée le 9 juin.

"La musique a le potentiel de toucher beaucoup plus de monde avec le message expliquant que la vraie source de bonheur est tendresse et prendre soin des autres. Le vrai but de ma vie, c'est de servir le plus possible", explique le Dalaï Lama, dans un entretien rapporté au Guardian.



> Dalai Lama - Inner World: Compassion