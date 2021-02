Comment l'artisan Laurent Voulzy travaille et va "au bout de ses fantasmes" ?

publié le 02/02/2021 à 11:19

Après Vianney, Calogero et Pascal Obispo, c'est au tour de Laurent Voulzy de nous ouvrir les portes de son studio d'enregistrement. Le chanteur vient de publier Florilège, une nouvelle compilation de ses plus grands succès. 36 chansons, 2 CD, et même quelques raretés. Des morceaux, pour certains, imaginés et enregistrés dans son studio de Joinville-Le-Pont, à l'Est de Paris.

Une maison moderne, aux murs blancs, en bord de Marne. Le chanteur y a installé son studio en 1996 après des années à bricoler des chansons dans son pied-à-terre parisien. Ce studio, Laurent Voulzy l'a baptisé "Au bord de l'eau". Le chanteur vit désormais dans cette petite bâtisse.

Laurent Voulzy a la réputation d'être lent en studio, très minutieux. C'est un euphémisme. Il n'a sorti que neuf albums en 42 ans. Depuis le disque Avril, toutes ses chansons sont nées dans cet endroit sombre et cosy. C'est là qu'il a confectionné Histoires Naturelles pour Nolwenn Leroy. Là aussi, qu'il s'est enfermé avec Alain Souchon pour façonner leur album de duos. On voit l'affiche d'un concert événement pour les cent ans du Grand Prix de Magny, soirée qu'il avait partagée avec Roger Waters. Il y a des instruments partout. Une guitare blanche dédicacée par les Beach Boys. Laurent Voulzy en possède une cinquantaine. Il ne touche guère à la console grise immense.

Ecrire en solitaire

Dans ce studio, l'ambiance est tamisée, tapis rouges au sol et petites lampes. "Je mets tellement de temps à enregistrer que quand je rentre ici j'ai du mal à en sortir, reconnaît Laurent Voulzy. Au début de l'enregistrement il peut y avoir des moments très agréables, exaltants, avec une joie dans le cœur. Et quand on arrive à la fin de l'album et que la maison de disques commence à dire qu'il ne reste plus qu'une semaine (...) là c'est vraiment une boule au ventre".

Au dernier étage de la maison, on trouve une dernière pièce de création, plus solitaire, où Laurent Voulzy voit couler la Marne. "C'est plus une pièce d'écriture. (...) Mais dans le studio c'est là où il y a la finalisation et j'aime beaucoup y être aussi. Je travaille de façon très artisanale. Ca me permet d'aller au bout de mes fantasmes", explique le chanteur. Laurent Voulzy a peaufiné Florilège dans cette pièce, créé l'inédit Loreley, Loreley et glissé quelques chansons de jeunesse introuvables.