publié le 30/04/2021 à 19:52

Laurent Jaoui était présent dans RTL Soir, ce vendredi 30 avril, pour promouvoir son livre Hérouville, le château hanté du rock, qui paraîtra le mercredi 12 mai prochain. Dans cet ouvrage, le journaliste et écrivain livre de nombreuses anecdotes sur des icônes du rock, parmi lesquelles David Bowie, Iggy Pop, Elton John ou encore Marvin Gaye, qui ont enregistrées dans ce château du Val-d'Oise certains des plus grands albums rock des années 1970 et 1980.

"Tous les musiciens s'accordent à dire que l'acoustique était exceptionnel et très vite, le studio s'est doté des enceintes et des consoles dernier cri, ce qui faisait que ce qui sortait de ce studio là était assez inimitable" raconte Laurent Jaoui au sujet de ce château acheté par le compositeur Michel Magne. "Le bouche à oreille a fonctionné et des musiciens du monde entier y sont venus" explique-t-il.

"Dès qu'un artiste y allait, il en parlait à sa maison de disques en disant qu'il avait été reçu dans des conditions exceptionnelles, à l'abri des regards" souligne l'écrivain en soulignant que la plupart de ces stars "sont revenues tellement ça leur a plu".