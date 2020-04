publié le 10/04/2020 à 12:59

"Il faut penser à l'avenir, et il sera très compétitif". Invité sur RTL ce vendredi 10 avril, le président et directeur général de Renault Jean-Dominique Senard a expliqué aborder la crise économique engendrée par le coronavirus avec "courage et force."

Avec le confinement, les usines du constructeur automobile français ont fermé, mais, "si cela est possible", les usines pourront "réouvrir en août", a déclaré le président de Renault, en soulignant que toutes les conditions sanitaires seraient réunies afin que ses employés puissent travailler en toute sécurité.

Ces derniers pourraient également, afin de rattraper le retard des mois de confinement, travailler jusqu'à 60 heures par semaine. "Nous avons trouvé un accord qui prévoit une forme de flexibilité pour pouvoir travailler un peu plus pendant la période d'été mais sur une période très limitée. L'accord est très solidaire, protège nos équipes contre une dégradation de leur salaire et permet une forme de flexibilité à venir. Chacun a fait un effort et je suis ravi", a affirmé Jean-Dominique Senard.

En attendant, le président de Renault a déclaré que certaines usines avaient déjà rouvert, notamment au Portugal. "Elles vont aussi rouvrir en Roumanie et ne vont pas tarder à rouvrir en Russie", a-t-il expliqué, "on le fait chaque fois qu'on peut le faire mais dans des conditions de sécurité absolues".