La Zarra : qui est la mystérieuse chanteuse derrière le tube "Tu t'en iras" ?

Elle s'appelle La Zarra. Elle est Québécoise et son premier album vient de sortir. Il s'intitule Traitrise et c'est notre dernier coup de cœur de l'année... La Zarra, grand chapeau à bords souples et robe décolletée ne laisse personne indifférent. Un personnage intemporel à la féminité assumée. Et déjà un tube avec Tu t'en iras. La pop urbaine de La Zarra voyage entre tubes millimétrés et ballades touchantes. C'est entre les lignes des chansons qu'elle écrit et compose que l'on comprendra qui est La Zarra. Car elle ne dit rien ou presque sur son parcours. On ne connait ni son âge ni son patronyme.

"Mon prénom c'est un prénom composé comme Marie-Antoinette, plaisante la chanteuse au micro de RTL. Je suis une fan de Piaf, donc La Môme, La Zarra, ça donne un petit cachet. La vérité c'est que ma vie n'est pas si intéressante que ça. C'est comme tout le monde, ce n'est pas un feu d'artifice. La Zarra c'est une extension de moi."

"La musique c'est à travers les goûts de sa mère qu'elle la découvre. "Du Piaf, beaucoup de chanteuses orientales comme Warda ou Fairuz, raconte-t-elle. Je n'ai aucune formation musicale. J'ai appris toute seule mais pas tous les jours parce que je respecte mes voisins". C'est le dernier manager de Johnny Hallyday et découvreur de voix, Sébastien Farran, qui l'a prise sous son aile. "Je viens d'une famille de sept. Ma mère était un peu toute seule. On n'a jamais manqué de rien. J'ai porté les baskets de mes grandes soeurs. J'ai eu une enfance merveilleuse. On a tous un peu galéré avec les factures, les dettes, les trucs comme ça. C'est la vie", relativise-t-elle.

La Zarra, c'est surtout la découverte d'une voix, débridée et chaleureuse. Mais La Zarra retient deux autres qualificatifs : "sincère" et "brute". La mélancolie, la solitude, les hommes qui défilent, La Zarra chante aussi son caractère : "Je parle la bouche pleine / mais je mâche pas mes mots", dit-elle dans un titre. La Zarra ne se considère pas comme "volcanique", mais elle ne se laisse pas faire. "Je suis un aimant à problèmes. Dès qu'il y en a un, un autre arrive et je me dis : ça va finir quand ?" La chanteuse se définit comme une célibataire endurcie. "Je n'ai jamais eu de copain. Je fais les choses comme au fast-food. On vient dans une société où on adore consommer, tirer un trait... J'adore les hommes attention. Ils sont très divertissants. J'ai grandi avec ce truc hollywoodien de l'amour en me disant que quand je trouverai un homme je serai heureuse, mais en fait ce n'est pas ça".