La "Star Academy 4" sort un disque hommage à Grégory Lemarchal

publié le 02/07/2020 à 16:01

Treize anciens participants de la Star Academy 4 (2004) se sont réunis pour un album hommage à Grégory Lemarchal, 16 ans après son décès. L’artiste était atteint de la mucoviscidose.

Les bénéfices reviendront à l’association de lutte contre la mucoviscidose des parents de Grégory Lemarchal, disparu à 24 ans. Comme le rapporte l’article du Parisien, parmi les anciens "académiciens", on retrouve Francesca Antoniotti, chroniqueuse sportive et vue dans Touche pas à mon poste. Sera aussi présente sur l’album Karima Charni, journaliste culture et animatrice sur LCI, et Sofiane Tadjine, passé dans Les Anges de la téléréalité.



Mathieu Johann, à l'initiative du projet, se rappelle : "Il y a une vidéo qui nous montre autour du piano de Mathieu Gonet et de la chanson de Patrick Bruel en train de se faire le serment de se retrouver dix ans plus tard. Malheureusement, Grégory est parti trois ans plus tard… Cela a été un choc terrible, car on était tous persuadés qu'il guérirait. Mais il nous réunit et nous réunira toujours. Il y a trois ans, lors de la soirée hommage au Zénith de Paris organisée par TF1, j'ai eu un déclic : il faut faire un disque pour lui."

Comme l'une dans chansons de Grégory, l'album sera intitulé Restons Amis et il sortira le 2 octobre. Le premier single, Restons Amis, sortira en septembre avec un clip tourné à Paris.