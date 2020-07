14. Survivor : comment le classique "Eye Of The Tiger" a failli ne jamais voir le jour

publié le 01/07/2020 à 06:28

Nous sommes le 1er janvier 1982. Survivor sort Eye Of The Tiger, le tube de la bande originale de Rocky III : L'Œil du tigre.

Un beau jour, Jim Peterik, le guitariste et compositeur du groupe, a un message de Sylvester Stallone sur son répondeur. L'acteur lui demande de faire LA chanson de Rocky III. Stallone avait d’abord opté pour Another One Bite The Dust de Queen, mais les Britanniques ont refusé de participer au long-métrage. Le producteur musical Tony Scotti est un ami personnel de Stallone, c’est lui qui l’oriente vers Survivor qui fait bien sûr partie de son écurie.

Stallone accroche bien avec le style de Survivor, et il demande à Peterik un titre rock, plus percutant, plus rageur que Gonna Fly Now de Bill Conti (le thème du premier Rocky).

Un titre composé en seulement trois jours

Jim Peterik reçoit alors une cassette vidéo VHS du pré-montage de Rocky III sur lequel il y a déjà le titre de Queen. Il baisse le son, regarde les images. Et en 72 heures, après s’être inspiré de Youngblood, l'un des morceaux de son groupe, il tient Eye Of The Tiger.

Direction le studio d’enregistrement et Dave Bickler, le chanteur du groupe, découvre le titre en même temps qu’il l’enregistre. Il n’y a qu’une seule prise, raconte la légende. La maquette est envoyée à Stallone qui adore, et qui va conserver le morceau quasiment tel quel.

Rocky III est un succès colossal, le film fait plus de trois millions d’entrées en France, il rapporte 270 millions de dollars, et Eye Of the Tiger s’est écoulé depuis à plus de neuf millions de copies. Survivor aura du mal à se relever de ce succès qui a éclipsé le reste de son répertoire.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Pop Rock Collection. Chaque mercredi, Carole Vega, animatrice à RTL2, vous dévoile les coulisses des plus grands titres pop-rock qui vous accompagnent depuis toujours.