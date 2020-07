La chanteuse Sia révèle qu'elle est grand-mère

publié le 01/07/2020 à 13:33

Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse Sia vient de révéler une information de taille. Dans un entretien pour Apple Music's Zane Lowe, elle a expliqué qu'elle est grand-mère, quelques mois après avoir confié qu'elle avait adopté deux adolescents en 2019.

"Mon plus jeune fils a deux bébés. Je suis complètement horrifiée [d'être grand-mère]. Non, en fait je suis cool", explique l'interprète de Chandelier. "Ils [ses petits-enfants] m'appellent 'Nana', mais j'essaye de faire en sorte qu'ils m'appellent plutôt 'Lovey' comme Kris [Jenner, la mère de Kim, Khoe, Kourtney Kardashian et Kylie et Kendall Jenner]", poursuit Sia.

Sia se confie aussi sur ses deux enfants qu'elle a adoptés et sur la Protection de l'enfance : "Ils grandissaient en-dehors du système (...) ils avaient tous les deux 18 ans quand je les ai adoptés. Je suis un petit peu blasée maintenant après avoir enquêté autant sur la Protection de l'enfance l'année dernière. C'est un milieu corrompu qui nous déçoit. Pas dans mon expérience, mais dans celle de mon fils. En 18 ans, ils ont été dans 18 endroits différents".