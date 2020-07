Qui était Siya Kakkar, la star indienne de TikTok décédée à l'âge de 16 ans ?

publié le 29/06/2020 à 13:50

C'est une mort que ses centaines de milliers de fans ont bien du mal à comprendre. Siya Kakkar, étoile montante du réseau social TikTok a été retrouvée morte dans sa maison de l'est de Delhi en Inde dans la nuit du 24 juin 2020.

Suivie par près de 250.000 personnes sur Instagram et 2.2 millions de personnes sur le réseau social chinois TikTok, Siya Kakkar était une jeune influenceuse en devenir. En postant des centaines de vidéos d'elle en train de danser sur des tubes indiens, l'adolescente a rapidement obtenu une communauté de fans à l'échelle nationale et internationale.

La jeune femme n'était pas connue pour se plonger dans des débats politiques ou sociaux particulièrement virulents. Aucune polémique n'est associée à son nom et c'est l'image d'une adolescente souriante et accessible que Siya Kakkar projetait sur les réseaux sociaux. D'après les médias indiens, la jeune star se serait pendue, les secours ont été appelés rapidement mais l'adolescente a été déclarée morte à son arrivée à l’hôpital. Siya Kakkar n'a laissé aucun message sur les réseaux sociaux ou dans sa chambre pour expliquer son geste. Aucun message inquiétant n'a été posté dernièrement, ce qui n'a fait qu'amplifier le choc de l'annonce de son suicide.

Dans ses dernières vidéos, l'adolescente portait un salwar noir et blanc et elle s’amusait à reproduire des paroles de chansons en se tenant sur le toit d'un bâtiment. Elle a commencé à poster des vidéos en 2018 et a produit plus de 700 courtes vidéos sur TikTok, en vaste majorité de simples chorégraphies et du lip-syncing (synchronisation labiale) de chansons et dialogues indiens. Sa famille semblait soutenir l'adolescente dans sa démarche puisque son père est apparu pour la Fête des pères dans l'une de ses vidéos. Son travail de mannequin et d'influenceuse faisait de Siya Kakkar la principale source de revenus de sa famille, note Times of India. Elle vivait avec ses parents, frères et sœurs et d'autres membres de sa famille.

Toujours durant ce mois de juin, dans une vidéo où elle apparaissait auprès de sa meilleure amie, Siya Kakkar était drôle et lumineuse. Elle allait même jusqu'à rejeter l'idée même d'un quelconque terrain dépressif lors d'une série de questions-réponses affichant un optimisme total. L'agent de la jeune femme, Arjun Sarin, a parlé à la TikTokeuse la veille de son suicide. Ils ont parlé de futures collaborations musicales et elle semblait impatiente et positive, ne laissant rien paraître d'un éventuel mal-être.

Une enquête est toujours en cours pour établir les circonstances de cette mort dont les fouilles de son ordinateur et son téléphone portable. De nombreux messages de condoléances se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Des personnalités et d'autres adolescents ont publié des messages pour inciter les jeunes à parler de leurs problèmes, prendre soin de leur santé mentale et empêcher de futurs suicides.