La Première Heure de Franck Leboeuf

Après une première carrière plutôt flamboyante, il est l'un des champions du monde de 1998, Franck Leboeuf a réussi sa reconversion en devenant acteur. Tout petit il rêvait de monter sur les planches, et il a su se donner les moyens d'atteindre son rêve. Après avoir raccroché les crampons, il est parti à Los Angeles pour apprendre dans l'anonymat son nouveau métier. De son amour du théâtre il dit :«C’est ma première passion car je voulais en faire lorsque j’étais enfant. […] C’est un vrai plaisir! Je considère que je dois me prendre en main car je sais très bien que j’ai l’image d’un ancien footballeur. En France, il n’est pas facile de cumuler plusieurs casquettes. J’ai donc décidé de créer moi-même ma famille au théâtre avec laquelle je vis une aventure extraordinaire.»

Il est aujourd'hui sur scène au théâtre la Comédie Caumartin où il tient l'un des rôles principaux de "Ma Belle-mère et moi, 9 mois après". Il joue le rôle d'un présentateur télé, pas vraiment un rôle de composition, puisqu'il a son émission "Frankly" sur SFR Sport 1, émission où il cumule ses passions, le football, la théâtre et le cinéma. Dans sa première heure, Franck Leboeuf se confie au micro d'Eric JeanJean





Pour voir Franck Leboeuf La Comédie Caumartin

SFR Sport

