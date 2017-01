Arthur H est l'invité de la première heure

Homme de mots, de sons et d'images, Arthur H sera présent au Festival de performances littéraires au Havre, cette nuit il est l'invité d'Eric Jean-Jean pour la première heure.

Crédit : RTL Arthur H et Eric JeanJean

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 16/01/2017 à 01:01

Arthur H vous donne rendez-vous le 19 Janvier au Havre pour le Festival de performances littéraires "le goût des autres". Pour sa sixième édition,ce festival vous propose d'embarquer dans une traversée littéraire originale racontées en musique. Arthur H et Nicolas Repac sont réunis pour un exercice de style inédit, celui de mettre en musique et en voix, quelques textes de Dany Laferrière, trublion haïtien, nord-américain et fondu de Jorge Luis Borges. Arthur H et Nicolas Repac propose pour une première, une traversée métissé de ses écrits, et pour ouvrir la boite de pandore des littératures des Nouveaux Mondes, une recette : la voix sensuelle et grave, de bluesman celle d'Arthur H.

Retrouvez Arthur H et Nicolas Repac en dédicace à la Librairie du festival à l’issue de la lecture à L’Esperluette.

Au programme du Festival de performances littéraires au Havre, du 19 au 22 Janvier prochains : un concert littéraire par Pascal Gréggory et EZ3kiel, une after party qui sera révélé le jour J.



4 jours, 4 soirées et une grande nuit pour faire voyager la littérature hors de ses frontières.

Crédit : RTL Eric JeanJean dans son studio

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.



Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Arthur H qui nous emmène dans son univers.

La playlist d' Arthur H

1 - Arthur H - Cheval de feu

2 - Serge Gainsbourg - Flash forward

3 - Curtis Mayfield - Move on up

4 - Goldfrapp - Lovely head

5 - Joy Division - Love will tear us apart