Yann Moix est l'invité de la première heure

Homme de média, cinéaste, écrivain, Yann Moix vient de publier un essai aux éditions Grasset,Terreur. Pour la première heure de la semaine, Yann Moix est l'invité d'Eric Jean-Jean.

YANN MOIX

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 06/02/2017 à 01:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Yann Moix, écrivain, réalisateur, homme de média, il excelle dans ses domaines de prédilection : la littérature et le cinéma. Il vient de publier aux éditions Grasset "Terreur", un livre écrit au jour le jour pendant et après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Son livre est publié deux ans après les événements, un livre qui pose beaucoup de questions par rapport à la violence de ces derniers mois, un questionnement sur la radicalité et la radicalisation.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.



Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Yann Moix qui nous emmène dans son univers, son enfance, ses passions.

Livre terreur - yann moix

La playlist de Yann Moix

1 - BOB MARLEY & THE WAILERS - Jamming - (1977)

2 - EDWIN STAR - War - (1970)

3 - FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - The power of love - (1984)

4 - SUPERTRAMP - School - (1974)

5 - NINA HAGEN - African reggae - (1979)