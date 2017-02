Martin Lamotte est l'invité de la première heure

publié le 13/02/2017 à 01:01

Vous souvenez-vous de cette phrase culte "C'est bizarre, mais il y a encore un petit détail qui me tracasse, il faudra que j'en parle à ma femme". Célèbre phrase de l'inspecteur Columbo incarné avec brio par le regretté Peter Falk. Martin Lamotte interprète Columbo dans la pièce "Columbo, meurtre sous presciption", au théâtre Michel jusqu'au mois de Mars avant de partir en tournée. Qui n'a pas en tête le fameux imperméable frippé du célèbre lieutenant de Los Angeles, ses allusions à sa femme, son chien et sa voiture, une 403 qui semble tout droit sortie de la casse, sans oublier ses inoubliables "petits détails qui le chiffonnent".

Martin Lamotte incarne à la perfection la roublardise de notre enquêteur entêté au Théâtre Michel, dans un moment inédit : le premier épisode de la série à succès, appelé à l'origine "Prescription murder".



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Martin Lamotte qui nous emmène dans son univers, son enfance, ses passions.

La playlist de Martin Lamotte

1 - ALAIN BASHUNG - La nuit je mens - (1998)

2 - DIRE STRAITS - Sultans of swing - (1979)

3 - LOU REED - Vicious - (1972)

4 - NIAGARA - Assez - (1988)

5 - DAVID BOWIE - The man who sold the world - (1971)

6 - RITA MITSOUKO - C'est comme ça - (1987)