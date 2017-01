François Ozon est l'invité de la première heure

Ses cinq derniers films ont tous dépassé le demi-million de spectateurs, c'est l'un des réalisateurs les plus réguliers du cinéma français, François Ozon est l'invité d'Eric Jean Jean.

publié le 23/01/2017

Pour la sortie de son film "Frantz en DVD chez France Télévisions", François Ozon évoque son long-métrage entièrement tourné en noir et blanc avec Pierre Ninez et Paula Beer. Le réalisateur voulait avant tout faire un film sur le mensonge, jugeant le contraste intéressant avec notre époque obsédée par la vérité et la transparence.

François Ozon s'est passionné très tôt par le cinéma, il a commencé à filmer avec la caméra super 8 de son père et depuis il n'a pas quitté "cette" caméra.Ses premiers courts-métrages lui assureront très vite une certaine reconnaissance dans le milieu du cinéma. Depuis tous ses films sont classés en tête du box-office, et il tourne un film par an en moyenne.

Son film Frantz est nommé aux globes de cristal 2017 et à la cérémonie académie des lumières, cérémonie qui décerne les prix de la presse internationale, dans les catégories meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario, et révélation féminine avec Paula Beer.

Frantz, le film de François Ozon

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Franz de François Ozon

La playlist de François Ozon

