Marc-Olivier Fogiel dans la première heure

Enfant de la radio et plus particulièrement de RTL, Marc-Olivier Fogiel est malgré son jeune âge un vieux routier des médias puisqu'il fête ses 25 ans de carrière. A la tête du Journal de 18h00 et de On Refait le Monde sur RTL, qui a progressé de plus de 11% lors des derniers sondages, il fait aussi une analyse de l'actualité avec Alain Duhamel dans Le Grand Témoin, émission dans laquelle ils reçoivent une personnalité politique. Et puis à la télévision, il a entamé la troisième saison du Divan sur France 3, dont le prochain invité le 28 février sera Bernard Tapie.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Marc-Olivier Fogiel dont l'histoire et très liée à celle de RTL.

1 - Etienne DAHO - Un homme à la mer

2 - James BLUNT - Goodbye my lover

3 - Stephan EICHER - Des hauts, des bas

4 - COLDPLAY - Viva la vida

5 - Serge GAINSBOURG - Aux enfants de la chance

6 - Natalie IMBRUGLIA - Torn