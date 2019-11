"La Grenade" de Clara Luciani : chanson de l’année selon la Sacem

publié le 05/11/2019 à 14:01

Plus de 10 millions d'écoutes sur Spotify, 16 millions sur YouTube... La Grenade est un véritable tube. Elle avait obtenu le titre de révélation de l'année aux 34e Victoires de la musique, le 8 février 2019. Clara Luciani a réussi à imposer sa pop raffinée, sa voix grave et ses lignes de basse.

"Je suis sur une petit nuage parce que c'est magnifique ce que je vis, mais je pense qu'il y a presque quelque chose de traumatisant d'être sans arrêt confrontée à son image, ça fait peur", avait expliqué la chanteuse au micro de RTL, "la scène a changé ma vie."

Les prix de la Sacem "sont l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à faire vivre la scène musicale. Ce palmarès est à l'image de notre maison et incarne à merveille la diversité, le rayonnement international, la richesse et la vitalité des répertoires que nous représentons et défendons", commente dans un communiqué Bruno Lion, éditeur et président du conseil d'administration de la Sacem.

D'autres artistes récompensés par la SACEM

Alain Souchon est récompensé par le prix spécial de la Sacem. Oxmo Puccino - dont le dernier opus La nuit du réveil est paru début septembre - reçoit lui le grand prix des musiques urbaines, tandis que le prix des musiques électroniques est attribué à DJ Snake. Le grand prix de la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs) est décerné à J'en parlerai au diable interprété par Johnny Hallyday.

Ces récompenses, décernées chaque année à des auteurs, compositeurs et éditeurs, membres de la Sacem, à l'issue du vote de son conseil d'administration, datent des années 1940.