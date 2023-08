La chanteuse Lizzo visée par une plainte de trois ex-danseuses

La chanteuse Lizzo est poursuivie par trois de ses anciennes danseuses. Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué.



Deux des anciennes danseuses ont été renvoyées, tandis que la troisième a démissionné, ont ajouté les avocats. Une plainte a été déposée contre Lizzo et d'autres personnes. Les danseuses disent avoir été contraintes par la chanteuse d'avoir des interactions avec des personnes nues lors d'un spectacle dans le quartier rouge d'Amsterdam.



La cheffe des danseuses de l'artiste, Shirlene Quigley, est accusée d'avoir fait des commentaires à caractère sexuel et d'avoir tenté de répandre sa foi chrétienne, notamment concernant le sexe avant le mariage.

Les danseuses affirment également qu'il existait un différend de longue date sur leur rémunération. Selon Le Journal de Québec, Lizzo aurait auditionné ses danseuses pendant 12 heures de suite, menaçant de les congédier si elles n'étaient pas à la hauteur. Elle aurait aussi tenu des propos grossophobes envers une danseuse qui avait pris du poids.

