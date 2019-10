La chanteuse Lizzo dément les accusations de plagiat sur son titre "Truth Hurts"

publié le 24/10/2019 à 17:27

Avec ses 136 millions de vues sur YouTube, Truth Hurts est probablement le grand tube de la chanteuse américaine Lizzo. C'est à propos de la première phrase de cette chanson devenue culte ("I just took a DNA test / Turns out / I'm 100% that bitch" - "Je viens de faire un test ADN et oui je suis à 100% ce genre de meuf/garce") que des accusations de plagiat ont été formulées contre l'étoile montante de la chanson.

La semaine dernière, Justin Raisen, un parolier et producteur a expliqué sur les réseaux sociaux que cette phrase venait de lui et son frère. "Le 11 avril 2017, j'ai écrit et enregistré une chanson avec Lizzo intitulé Healthy. Cette phrase provient de ce titre et a été utilisée dans Truth Hurts. Nous n'avons jamais été contactés par [Lizzo ou son entourage] pour être crédités dans Truth Hurts", clame-t-il avec un montage des deux phrases musicales enchaînées en guise de preuve.

Lizzo a rapidement contre-attaqué ce mercredi 23 octobre 2019 en postant ses explications sur Twitter. "Comme je l'ai déjà expliqué, alors que je travaillais sur une démo en 2017, je suis tombé sur un mème (plaisanterie virale) sur Internet qui a résonné en moi. (...) J'ai chanté cette phrase dans la démo et j'ai réutilisé cette phrase dans Truth Hurts. Les hommes qui essayent de se réapproprier cette phrase ne m'ont pas aidée à écrire cette chanson d'aucune manière. J'étais la seule personne dans la pièce quand j'ai écrit Truth Hurts à l’exception de Ricky Reed et de mes larmes. Cette chanson est inspirée par ma vie et ces mots sont ma vérité. La seule personne avec qui je partage le succès de cette chanson est la personne derrière ce mème. Pas ces hommes. Point final."

Et, en effet, l'équipe de la chanteuse a recherché et crédité cette internaute. Mina Lioness a publiquement remercié la chanteuse pour son élégance sur cette question. L'avocate de la chanteuse Lizzo, Cynthia Arato, a fait savoir par voie de communiqué qu'elle enclenchait des poursuites judiciaires pour faire taire les frères Raisen sur la question et éteindre leurs prétentions sur le tube qu'est devenu Truth Hurts.

"Ils n'ont pas aidé Lizzo sur cette chanson malgré ce qu'ils essayent de faire croire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont renoncé par écrit il y a plusieurs mois de cela à leurs prétentions sur cette oeuvre. Le dossier est parfaitement clair sur la question", a déclaré l'avocate.

I just took a DNA Test, turns out I’m a credited writer for the number one song on Billboard. — Legendina (@MinaLioness) October 23, 2019