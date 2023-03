La chanteuse Emmanuelle, interprète de "Premier Baiser", est décédée

L'artiste Emmanuelle Mottaz, plus connue sous le nom de scène Emmanuelle, est décédée. Chanteuse des années 1980, elle s'est fait connaître grâce à ses tubes Rien que toi pour m'endormir et Premier Baiser, qui servira de générique à la sitcom éponyme, diffusée entre 1991 et 1995. Pour l'heure, la cause de son décès reste inconnue.

Le producteur de la série, Jean-Luc Azoulay, a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi 21 mars la disparition d'Emmanuelle, à 59 ans. "Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur", peut-on lire sur ses comptes Instagram et Facebook. "Adieu Emmanuelle… encore une petite part de notre enfance qui disparaît", a notamment commenté l'animateur Christophe Beaugrand sur Twitter. On apprend sur son avis de décès que la chanteuse est morte le 16 mars dernier dans le 14e arrondissement de Paris.

Née en 1963 à Paris, Emmanuelle Mottaz a été révélée au grand public à l'âge de 23 ans avec son premier album, lorsque son titre Premier Baiser se hisse au deuxième rang du Top 50. La chanteuse a réitéré cet exploit en 1987 avec le tube Rien que toi pour m'endormir. Après le succès de ses premiers pas sur la scène musicale, la sitcom Premier Baiser, avec la chanson d'Emmanuelle en guise de générique, voit le jour sur TF1 et Emmanuelle devient une figure du Club Dorothée.

Emmanuelle Mottaz a ensuite exploré le monde du cinéma et de la photographie. Elle sera notamment scénariste pour AB Production et se chargera de l'écriture de certains épisodes d'Hélène et les Garçons ou Les Vacances de l'amour.

