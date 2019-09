et AFP

publié le 04/09/2019 à 15:14

L'animatrice de télévision Ariane Carletti, figure incontournable du Club Dorothée, est morte ce mardi 3 septembre 2019 à l'âge de 61 ans. "Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route", ont écrit ses enfants Eléonore et Tristan, et son frère Denis, dans le communiqué annonçant son décès.

"Nous sommes tous effondrés" par cette nouvelle, a réagi auprès de l'Agence France Presse le producteur de télévision Jean-Luc Azoulay, qui travaillait avec elle depuis des décennies. "C'était quelqu'un de formidable, toujours enjouée. Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs années et on pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça mais hélas, elle est partie...", a-t-il ajouté. L'animatrice Dorothée avec laquelle elle a partagé l'écran durant de nombreuses années a aussi évoqué ce combat contre la maladie avec beaucoup de pudeur en parlant simplement du courage d'Ariane Carletti.

Les obsèques d'Ariane Carletti, dont les chansons sont restées dans les mémoires de générations entières, se dérouleront dans l'intimité familiale, ont fait savoir les proches de l'animatrice. La bande du Club Dorothée a déjà perdu plusieurs de ses membres dont le chansonnier François Corbier, décédé l'an dernier, le dessinateur Cabu (tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo) et Claude Chamboisier (alias Framboisier), disparus en 2015, ainsi que l'ex-"Musclé" René Morizur (alias "Papy René") en 2009.