"Juliette Gréco était quelqu'un de cash", confie Olivia Ruiz sur RTL

La chanteuse Juliette Gréco est décédée le 23 septembre 2020 à 93 ans. Olivia Ruiz fait partie de ceux qui ont eu la chance d'écrire pour Juliette Gréco. Deux titres pour l'album Je me souviens de tout sorti en 2009, dont Dans ma chambre de dame. Juliette Gréco fait aussi partie de la construction d'Olivia Ruiz en tant qu'artiste.

"Juliette je crois aimait ou n’aimait pas, mais n’avait pas d’entre-deux. C’était quelqu’un de cash (...) Il y avait une immense élégance, une immense forme et délicatesse dans sa façon de dire les choses ou d’avoir une gestuelle pour accompagner sa parole", se souvient Olivia Ruiz au micro de RTL.

"Quand on se met au service d’une interprète comme elle, on ne s’autorise aucune faiblesse. Donc, je crois qu’elle m’a laissé après avoir pris ces deux chansons à la fois une confiance et une exigence aussi encore plus grande sur mes écrits et sur mes interprétations aussi", poursuit-elle, avant de préciser : "Je crois que c’est quelqu’un qui travaillait beaucoup, qui pensait beaucoup les choses avant de les faire. Et c’est ça qui a mené cette justesse permanente".

> Abd Al Malik & Olivia Ruiz - Hommage à Juliette Gréco - Fête de la Chanson Française 2009