Julien Doré fait son retour musical avec "La Fièvre", un titre "écolo-planant"

publié le 26/06/2020 à 10:01

Le retour du jour est signé Julien Doré. Près de 4 ans après Esperluette - sacré Album RTL de l'année - le chanteur dévoile un nouveau titre : La Fièvre, un morceau qu'on retrouvera dans son cinquième album studio attendu à l'automne.

Après avoir travaillé avec le réalisateur Antoine Gaillet sur ces deux précédents disques à succès, Julien Doré a confié ses chansons à Tristan Salvati. Un réalisateur peut-être plus variété-pop. Il a collaboré dans le passé avec Angèle, Louane, Jenifer, Coeur de Pirate ou encore Matt Pokora. On retrouve toutefois tout du style Doré dans cette nouveauté. Un chant susurré et une production planante. "Le monde a changé / il s'est déplacé quelques vertèbres", chante Julien Doré dans ce titre écolo.

"Me concernant, mon enfance et mon adolescence ont été plutôt quelque chose que j'ai essayé de taire, par pudeur et par timidité", rapporte l'interprète de Paris-Seychelles. L'auteur-compositeur à la crinière dorée et à la voix "basse chantante" est très lucide sur sa carrière, comme en témoignent ses déclarations. "Je fais tout pour ne pas le gâcher et le trahir [son talent], (...) chaque jour, je travaille (...) je n'essaie pas de faire le malin avec ma voix ", confiait-il à RTL.

> Julien Doré – La Fièvre (Clip Officiel)