Prince : ce qu’il faut savoir sur la réédition de "Sign o' the Times"

Sign o' the Times n'a pas pris une ride. Le neuvième album de Prince le capture en pleine réinvention. C'est son premier projet solo depuis la dissolution de son groupe The Revolution. Et il déborde d’idées musicales et de textes d’actualité, aussi pertinents aujourd’hui qu’à l’époque de leur parution.

La version finale de 16 titres du double album sorti le 31 mars 1987, n’offrait pourtant que quelques-unes des innombrables chansons enregistrées par le kid de Minneapolis lors de sa prolifique période de 1985-1987. Notamment pour les albums Dream Factory, Camille et Crystal Ball qui ne verront finalement jamais le jour.

Après le succès de l’édition Super Deluxe de 1999 en 2019, l’édition Super Deluxe de Sign O’ The Times sortira le 25 septembre 2020. Elle contiendra l’album original remasterisé pour la première fois, ainsi que tous les titres audio parus officiellement en 1987, soit 45 titres studio inédits enregistrés entre mai 1979 et juillet 1987 et un concert intégral enregistré le 20 juin 1987 lors du concert de la tournée Sign O’ The Times au Stadium Galgenwaard d’Utrecht, en Hollande.

Les coffrets CD et vinyle contiennent également un tout nouveau DVD proposant le concert intégral et inédit donné à Paisley Park le 31 décembre 1987. Ce concert caritatif est le dernier de la tournée Sign O’ The Times et marque l’unique collaboration sur scène de Prince avec la légende du jazz Miles Davis.

Un livre relié de 120 pages accompagne l’édition Super Deluxe incluant les paroles manuscrites inédites de certains, dont "U Got The Look", "I Could Never Take The Place Of Your Man" et "Hot Thing", des photos, ainsi que des documents d'archives. Une version Super Deluxe est complétée par de nouveaux essais rédigés par des pairs et proches de Prince, dont Dave Chappelle et Lenny Kravitz.

SIGN O' THE TIMES version Deluxe

Les fans collectionneurs ne sont pas oubliés : un coffret 45-tours limité et numéroté à 1987 exemplaires sera également disponible. Il est composé des quatre singles 45-tours officiels parus en 1987, ainsi que deux singles promo officiels et un tout nouveau single réunissant les deux versions du titre inédit "Witness 4 The Prosecution".

Présent dans le coffret Super Deluxe, "Witness 4 The Prosecution (Version 1)" a été enregistré le 14 mars 1986 dans le home-studio de Prince, sur Galpin Boulevard, et aurait dû figurer sur l’album abandonné Dream Factory. Il est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.