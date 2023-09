José Sébéloué, chanteur de La Compagnie créole, est mort à 74 ans

On lui doit les tubes C'est bon pour le moral, Le bal masqué, ou encore Vive le douanier Rousseau, indissociables de nombreuses fêtes de mariage, kermesses et soirées nostalgiques des années 80... José Sébéloué, voix de La Compagnie créole, s'est éteint ce dimanche 3 septembre à l'âge de 74 ans. Une disparition annoncée par Franceinfo, et confirmée de concert dans un communiqué par le groupe, qu'il avait contribué à fonder en 1975, et son label Productions Martin Leclerc.

"José est décédé paisiblement ce matin en France auprès de ses proches", explique le texte, sans en dire davantage sur les circonstances de sa mort. Natif de Guyane, José Sébéloué s'était lancé dans la musique dès les années 1970, avec son groupe Pop-Corn, avant de connaître un plus ample succès dès les années 1980 avec l'explosion de La Compagnie créole.

Aux côtés de ses partenaires Clémence Bringtown, Julien Tarquin, Guy Bevert et Arthur Apatout, originaires de Guadeloupe et de Martinique, il popularisera les airs créoles à travers de nombreux succès et une vingtaine d'albums. Nos confrères du Parisien rappellent que le groupe, dans lequel il était également guitariste, était actuellement en tournée au Québec. Leurs dernières dates ont donc dû être annulées, tandis que les membres du groupe se sont envolés "envolés vers Paris pour être à son chevet".

Plusieurs personnalités, dont Patrick Sébastien et Rachel Khan, l'ont salué une dernière fois sur X (ex-Twitter).

