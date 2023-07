Patrick Sébastien : "La télé c'est fini, je n'ai pas du tout envie d'y retourner"

Qui n'a pas dansé sur Les Sardines de Patrick Sébastien ? Dans ce podcast inédit des Grosses Têtes, le chanteur raconte notamment comment il a composé sa chanson fétiche ! À l'époque, il joue le Jardin d'Hiver d'Henri Salvador. Ce qui lui donne l'idée de faire une bossa (un genre musical croisant le jazz et la samba). Patrick décide de la faire écouter à son chef d'orchestre d'école, qui n'y porte pas un grand intérêt. "Je suis allé dans la pièce à côté. Cinq minutes après, je suis revenu en chantant 'Qu'est ce qu'on est serré...' C'est venu en un coup de hasard, comme à peu près toutes mes chansons. Un soir, j'étais sur scène et des enfants criaient 'patoche tes balloches', donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Fais nous voir tes balloches Patoche", raconte-t-il dans le podcast en réponse à des questions d'auditeurs.

Ses chansons, Patrick Sébastien les a longtemps chantées pour des émissions télévisées. Aujourd'hui, l'artiste ne regrette pas d'avoir arrêté cette partie de sa carrière. "Tout ça c'est fini, j'ai assez donné. La télé c'est un accident ! Je m'en suis bien sorti, j'ai fait 30 ans, le record d'audience télévisée c'est moi qui l'ai. Mais franchement, avec ce que la télé est devenue, j'ai absolument pas envie d'y retourner ... C'est bien la télé, c'est une grande page de pub avec des bouts d'émissions au milieu", réagit-il.

J'ai voulu tout faire, donc j'ai fait 10 000 métiers Patrick Sébastien

Patrick Sébastien n'a pas seulement brillé derrière la télévision. Il a exercé de nombreux métiers ... Dirigeant de club de rugby, imitateur, chanteur, écrivain, réalisateur, producteur, animateur de divertissement ... La liste est longue ! Une auditrice des Grosses Têtes lui a demandé quel métier il choisirait pour n'en garder qu'un seul. "Écrire, c'est ce qui me plaît le plus", avoue-t-il. "J'ai voulu tout faire, donc j'ai fait 10 000 métiers. Quand j'écris mon bouquin, je suis seul sur la plage. Après, je m'en vais chanter sur une place devant 20.000 personnes. C'est ça qui me plaît. En plus il y a beaucoup de mômes entre 15 et 20 ans". Et s'il devait choisir un seul jour parmi ses différentes carrières, sans hésiter il nous cite le jour où il a gagné la coupe d'Europe de rugby en tant que président de club. "C'est le meilleur souvenir de ma vie !", déclare Patrick Sébastien.

N'oublions pas sa participation aux Grosses Têtes de RTL ! Depuis les années 1980, il répond toujours présent. "Au début c'était diffusé le soir aux alentours de 20 heures, on fumait même sur le plateau. Ça finissait très très tard dans la nuit ... On s'enquillait !", se remémore-t-il, le sourire aux lèvres.

