Michel Drucker dévoile le dernier texto que Johnny Hallyday lui a envoyé

publié le 13/09/2019 à 10:46

Ce jeudi 12 septembre, le présentateur Michel Drucker fêtait ses 77 ans. C'est tout naturellement que Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes ont appelé l'homme de télévision pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Entre une invitation à Vivement Dimanche lancée à Thierry Ardisson et un joyeux anniversaire chanté en portugais par Cristina Cordula, Michel Drucker a confié une anecdote sur son grand ami Johnny Hallyday. "Il m'a envoyé un texto formidable, quelques jours avant de nous quitter", a raconté Michel Drucker sur l'antenne de RTL. "Il m'a dit ceci : 'Je me suis vu jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir'. Eh bien c'est mon cas...".

Une jolie formule inspirée par le temps qui passe qui en a rappelé une autre, célèbre, à l'animateur. "A partir d'aujourd'hui, les bougies seront plus chères que le gâteau, c'est ce que disait Thierry Le Luron" [en se moquant gentiment de Loulou Gasté, le compagnon de Line Renaud], a rappelé Michel Drucker avec humour.