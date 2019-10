et Steven Bellery

publié le 28/10/2019 à 18:25

La magie Johnny Hallyday fait toujours effet lorsqu'il s'agit de l'industrie du disque. Après les chiffres spectaculaires de ventes de l'ultime album studio du Taulier, Mon pays c'est l'amour, c'est au tour de l'album symphonique Johnny d'impressionner. Si l'album et ses chansons inédites s'est vendu à plus de 300.000 exemplaire le premier jour, les réorchestrations créées par Yvan Cassar avec d'anciens enregistrements (live et studio) de la voix de Johnny Hallyday ont su conquérir le cœur des fans.

D'après les informations de RTL, près de 97.425 exemplaires de l'album-concept (versions physiques et numériques) ont été vendus en moins de 72 heures. Un succès surprise lorsque l'on sait que cet album n'a été édité qu'à 100.000 exemplaires pour l'heure. Sans doute la maison de disque devra-t-elle rééditer de nouveaux disques pour éviter les ruptures de stock à l’approche des fêtes de fin d'année.

Prés de 70 musiciens du London Symphony Orchestra et 42 choristes des London Voices ont été mobilisés pour entretenir le souvenir de la star dans un disque de 12 chansons. Estimant qu'il n'a "jamais été meilleur qu'en live", Yvan Cassar a réuni dans sept morceaux des reprises du rockeur en live lors de concerts. Mais également des prises en studio jamais entendues jusqu'à présent.

On pourra y (re) entendre Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang ou encore L’Envie.