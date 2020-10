"Avec Johnny Hallyday, on ne s'est jamais fâchés", révèle Eddy Mitchell sur RTL

publié le 07/10/2020 à 09:30

Eddy Mitchell publie ce 7 octobre Le Dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro, qu'il a écrit avec son fils Eddy Moine, aussi appelé Eddy Junior. À la lettre "J", on trouve Johnny Hallyday. "59 ans d'amitié", écrit Eddy Mitchell qui ajoute : "J'ai toujours considéré Johnny comme un membre de ma famille, et je pense souvent à lui".



"Il a toujours été très présent dans ma vie et je crois que je l'ai été également dans la sienne parce qu'on ne s'est jamais fâchés, ou alors pour des bêtises (...) et il s'est toujours très très bien comporté, que ce soit avec moi, ma famille, etc, tout comme je me suis bien comporté avec la sienne", confie-t-il au micro de RTL.

"Sur scène, j'arrive avec des chaussures bien cirées, un costume propre et je chante mes petites chansons. Johnny, lui, se jette littéralement par la fenêtre à chacun de ses spectacles". Johnny Hallyday a d'ailleurs le plus impressionné Eddy Mitchell à cette occasion : "Quand il a jeté la guitare que je lui avais achetée à Nashville (...) qui coûtait 40.000 dollars à l'époque (...) Je donne la guitare à Johnny qui l'a gardée deux jours et d'un seul coup il en a eu marre et il l'a jetée dans le public", se souvient Eddy Mitchell. "Il choisissait des lettres un peu bizarres (....) mais on s'est vraiment amusés", poursuit Eddy Moine.