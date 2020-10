Johnny Hallyday : découvrez son titre inédit "Deux sortes d’hommes"

publié le 09/10/2020 à 07:30

Découvrons ensemble un document dévoilé dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020. Un titre absolument inédit de Johnny Hallyday, intitulé Deux sortes d’hommes. En 2014, c’est donc récent, Johnny travaillait sur son 49ème album Rester vivant, à Los Angeles, avec le producteur des Rolling Stones, l’Américain Don Was… C’était une période très prolifique, Johnny était fier et il avait enregistré plus de chansons qu’il n’en fallait pour son disque, ce qui lui arrivait très rarement.

Et le titre Deux sortes d’hommes qui est un vrai blues électrique avait été laissé de côté parce qu’il y avait déjà un blues dans l’album et que Johnny n’en voulait pas deux. Cet inédit est resté quatre ans dans un disque dur, et fin 2018, c’est la manageuse de Daran, le compositeur du morceau, qui a alerté l’entourage de Johnny en disant : "Souvenez-vous, il existe un titre qui n’est pas sorti"… Il n’y a eu aucune retouche à faire. Aujourd'hui, on découvre cette chanson telle qu’elle a été finalisée et validée par Johnny.



Deux sortes d’hommes a été enregistré il y a 6 ans. On constate que Johnny était en grande forme vocale, il interprète cette chanson avec panache. Le texte, signé Pierre-Yves Lebert, nous dit qu’il y a d’un côté les hommes qui s’en sortent, et de l’autre les grands brûlés du cœur. Johnny a bien connu les deux. Ce blues inédit Deux sortes d’hommes est disponible depuis minuit sur les plateformes de streaming, et il figurera dans le coffret CD/DVD Johnny Hallyday, Son rêve américain qui sortira le 23 octobre.