Bernard Tapie : le message touchant de sa fille Sophie après son témoignage

publié le 29/12/2020 à 17:56

"Merci pour vos très nombreux messages. Il est vrai que nous traversons une période très difficile, mais nous ne sommes pas les seuls". C'est par ces mots que Sophie Tapie, fille de l'homme d'affaires Bernard Tapie, a tenu à remercier le public, après la diffusion dimanche 27 décembre d'une interview de son père sur TF1, gravement atteint par deux cancers depuis 2017.

"Malheureusement le cancer touche plus de 380.000 personnes par an en France. Mes pensées vont à tous les malades, ainsi qu’à leurs proches, qui doivent eux aussi garder le moral afin de donner en permanence le courage aux personnes touchées de continuer le combat. Celui de rester en vie, celui de se battre contre soi-même. Sachez que votre amour est précieux, alors encore une fois merci", a écrit l'actrice et chanteuse de 32 ans sur Instagram, en légende d'une photo partageant son visage avec celui de son père.

Lors de son interview ce dimanche, Bernard Tapie s'est longuement confié sur les différents traitements médicaux essayés depuis trois ans. L'homme d'affaires de 77 ans expliquait être "au plus mauvais point" depuis le début de son cancer de l'estomac, décelé il y a trois ans, doublé d'un cancer de l'œsophage. Si les médecins n'ont pas encore trouvé de remède pour Bernard Tapie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille dit garder espoir : "Je suis convaincu que je vais surmonter cette période".

