Eddy Mitchell publie ce 7 octobre Le Dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro, qu'il a écrit avec son fils Eddy Moine, aussi appelé Eddy junior. "C'est mon fils unique d'ailleurs, je n'ai pas d'autres fils à ma connaissance", démarre Eddy Mitchell au micro de RTL. C'est un projet père-fils : "Je ne voulais pas me raconter", explique l'artiste. C'est donc un fils qui fait raconter sa vie à son père au grand public. "Cela a commencé avec des déjeuners, après on s'enferme, il m'a donné les lettres, j'ai écrit. J'ai appris son obsession pour Bill Haley", confie Eddy Moine en riant.

"C'est plus facile de se confier à son fils qu'à un journaliste", poursuit Eddy Mitchell. Pour commencer ce Dictionnaire de ma vie, prenons la lettre "C", comme chanter où Eddy Mitchell raconte sa première audition chez Barclay. Il est gamin, il arrive dans les studios et là, Eddy Mitchell se pince pour être sûr qu'il ne rêve pas. Il croise alors entre autres Louis Armstrong, Quincy Jones et Paul Newman.

"Chanteur depuis finalement toujours, je ne changerais pour rien au monde", confie-t-il à son fils Eddy Moine. "C'est son humour qu'il y a de plus rock'n'roll chez mon père. Ça peut être dévastateur", explique son fils.

À la lettre "E" de ce dictionnaire, on trouve le verbe "écrire". Eddy Mitchell est l'auteur des textes de toutes ses chansons et pourtant, il confie à son fils qu'écrire est loin d'être facile pour lui. "Le plus difficile, c'est quand je m'attaque à une chanson d'amour", écrit-il aussi .Or Eddy Mitchell révèle que la chanson dont il est le plus fier est justement une chanson d'amour : Le cimetière des éléphants.

À la lettre "F" du dictionnaire, l'artiste a choisi le mot "famille", une valeur cardinale pour les deux hommes. "Je suis très très famille, c'est dans mes gènes j'imagine, parce que je n'aime pas passer 15 jours sans voir mes enfants", explique l'artiste. "C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres et surtout de ses enfants. En amitié il est très très fidèle", renchérit Eddy Moine.