Johnny Hallyday : découvrez "Laura" ou "Je te promets" en version symphonique

"L'Acte 2" de Johnny Hallyday et Ours présente "Mitsouko"

Au lendemain de l'inauguration de l'Esplanade Johnny Hallyday, signalons la sortie du second volume des réinventions de chansons du rockeur. L' Acte II piloté par Yvan Cassar vient de paraître. Le chef d'orchestre et arrangeur était venu nous le présenter - en avant-première - au mois de juin... Le premier tome avait séduit plus de 500.000 acheteurs. Énorme succès pour ces recréations à partir de prises de voix lives inédites.

Dans ce nouvel opus, on retrouve des nouvelles versions de La musique que j'aime, Je te promets, Le pénitencier. Ou cette chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1986 pour l'album Gang : Laura.

C'est un vrai travail de patrimoine, d'artisan que réalise Yvan Cassar. Quelques surprises dans cet Acte II : les reprises de Love Me Tender ou Ne me quitte pas. Et la chanson de Johnny préférée des Français si on en croit les sondages : Je te promets.

Une tournée démarre le 20 mai. La voix de Johnny Hallyday sera mêlée en direct à un orchestre symphonique et un chœur, sous la direction d’Yvan Cassar.

"Mitsouko" d'Ours

Ours alias Charles Souchon vient de publier son quatrième album baptisé Mitsouko. Clin d'oeil au duo formé par Catherine Ringer et Fred Chichin. Après Mi, El et Pop's, Ours revient avec treize chansons teintées de nostalgie, de gravité aussi et d'autres plus légères comme Peut-être pas.

Devenu quadragénaire au cours de la création du disque, Ours a voulu changer ses habitudes, notamment en composant au piano... Ours sera en tournée cet automne et Au Café de la Danse à Paris le 24 novembre.