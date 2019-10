publié le 24/10/2019 à 10:34

"Johnny comme vous ne l'avez jamais entendu". C'est la promesse d'un nouvel album sobrement baptisé Johnny, dont Yvan Cassar a été l'artisan. Pendant 20 ans, il a été l'arrangeur, le réalisateur mais aussi le directeur musical de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il réinvente plusieurs succès du défunt rockeur.

Ni vraiment un best-of, ni un album inédit, Johnny est surtout un disque qui va entretenir le souvenir d'une voix "du niveau de Piaf, de Brel". Yvan Cassar donne un nouveau souffle à douze morceaux et leur offre des costumes inédits, symphoniques ou acoustiques. Pour cela, près de 70 musiciens du London Symphony Orchestra et 42 choristes des London Voices ont été mobilisés.

Ne travaillant que des chansons dont il a parlé durant les dernières années de l'artiste, cet album était d'une certaine manière déjà dans la tête du compositeur rennais. C'est dans les bandes de Johnny Hallyday, que ce dernier fouille et sélectionne des prises de voix qui vont surprendre jusqu'aux plus grands fans.

Il n'y aura pas d'autre projet autour de Johnny

Ainsi, pour sept chansons, ce sont des reprises des voix live, de concerts, "Il n'a jamais été autant meilleur qu'en live", estime Yvan Cassar sur RTL. Tandis que pour les cinq autres, ce sont des prises alternatives, réalisées en studio et jamais entendues. Le compositeur est resté fidèle au souhait et à la voix de Johnny, mais également à "son amour pour le cinéma et la musique de film."

"Cet album je l'ai fait pour les gens qui l'aiment, pour le public, pour Johnny (...) Ces chansons on les a jouées ensemble (...) je pense qu'il aurait été content", confie Yvan Cassar. Il n'y aura cependant pas d'autres projets autour de Johnny nous révèle celui qui souhaite "en profiter aussi."

Johnny sort ce vendredi 25 octobre, mais 100.000 albums sont déjà en magasin. Preuve de l'engouement intact pour Johnny.