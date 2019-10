publié le 24/10/2019 à 10:31

Bonne nouvelle pour les fans du taulier. Le nouveau manager artistique de Johnny Hallyday, a plein de projets : une comédie musicale, une exposition, mais il révèle aussi l'existence de deux enregistrements live inédits de Johnny Hallyday. Une captation d'un concert anniversaire du chanteur au parc de Sceaux en 2000 et autre live enregistré à Bercy en 2003.

Michel Jankielewicz a en effet annoncé sur RTL qu'un enregistrement inédit de Johnny en live de son concert anniversaire en 2003 a été capté . "En 2003 il a fêté ses 63 ans au Parc des Princes, c’était magique et il y avait une grande tournée des stades", confie le manager. Une tournée qui s'est achevée à Bercy. "Pour des raisons X, on nous avait dit : 'Non, on ne captera pas le concert de Bercy'. Mais nous, on l’a tourné avec Johnny quand même. On s’est dit : 'Non ils vont nous envoyer les huissiers, c'est pas grave c’est rock’n’roll !'" , se souvient Michel Jankielewicz.

Il raconte comment Johnny lui avait dit à l'époque : "Ben tu sais quoi, comme personne ne veut qu’on le filme, on va le filmer, en plus je vais faire des titres inédits". Il se réjouit donc d'avoir aujourd'hui en sa possession "ce trésor enregistré".

Bercy 2003, double-album live ! On en fera quelque chose d’exceptionnel Michel Jankielewicz, nouveau manager artistique de Johnny Hallyday. Partager la citation





"Bercy 2003, double-album live ! On en fera quelque chose d’exceptionnel", promet le nouveau manager artistique de Johnny Hallyday. Et avant cela, il y aura demain, vendredi 25 octobre, la sortie de l'album symphonique arrangé par Yvan Cassar dont RTL vous dévoile en avant-première de larges extraits dans "Laissez-vous tenter" comme le titre Requiem pour un fou.