Jenifer et Jean-Michel Jarre dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 28/07/2017 à 11:20

Musique

L'album en or du jour est Oxygène de Jean-Michel Jarre. Sorti le 2 décembre 1976, cet album est une petite révolution dans le monde musical. Jean-Michel Jarre connaît son premier succès populaire, un raz-de-marée mondial et pourtant c'était loin d'être gagné : "Au moment où je commence à travailler sur Oxygène, je sors d'une période où j'ai travaillé beaucoup la musique expérimentale, sérieuses (...) Très vite je me suis dit que je voulais créer ce pont entre la musique expérimentale et la pop", confie l'artiste au micro de RTL.

Jean-Michel Jarre

Littérature

On se plonge aujourd'hui dans Continuer de Laurent Mauvignier. Un des très grands livres des 12 derniers mois qui raconte le sauvetage d'un fils, Samuel, par sa mère Sibylle. Samuel est en train de gâcher sa vie à cause de mauvaises fréquentations, la drogue et l'alcool, tandis que sa mère a l'impression d'avoir raté la sienne. Une dernière passion les réunit : l'équitation...

"Continuer" de Laurent Mauvignier Crédit : Les éditions de Minuit

Cinéma

Jenifer (Faut pas lui dire) rend hommage à Romy Schneider dans Laissez-vous tenter de l'été. "Mon idole absolu c'est Romy Schneider. Elle reste une femme exceptionnelle", confie l'artiste.

La chanteuse Jenifer Crédit : VALERY HACHE / AFP

Exposition

Halte ce week-end à Montpellier pour visiter l'Hôtel Cabrières- Sabatier d'Espeyran où a lieu l'exposition Les formes savantes. Une exposition amusante et poétique au Département des Arts décoratifs du musée Fabre, de la designeuse Constance Guisset pour présenter à sa manière ses objets fétiches : chaises, bureaux, lampes et autres assiettes...



L'exposition "Les formes savantes" à Montpellier Crédit : Site officiel Constance Guisset