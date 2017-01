La chanteuse a déclaré que sa relation avec l'autre candidat de la Star Ac' était montée par la production. Le principal intéressé a finalement donné sa version des faits sur Twitter.

Crédit : LANCELOT FREDERIC/SIPA Jean-Pascal répond aux déclarations de Jenifer sur la Star Ac'

par Lucie Valais publié le 12/01/2017 à 16:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé", avait déclaré Jenifer lors d'un entretien pour Télé 7 jours. 15 ans après son passage dans l'émission Star Academy, la chanteuse a exprimé toute sa nostalgie pour la première promotion du télé-crochet, dans une longue publication sur les réseaux sociaux.



Les bons souvenirs d'un côté, les révélations choc de l'autre, Jenifer ayant également profité de l'occasion pour expliquer que sa relation avec Jean-Pascal était en fait, un coup monté de la production.



Des déclarations qui ont rapidement fait le tour de la Toile, et auxquelles le principal intéressé n'avait pas répondu, jusqu'à mercredi 10 janvier. "Après les révélations de Jenn qui apparemment etait briffer par la prod sachez que pour ma part j étais honnête ! Comme vous me connaissez", déclare Jean-Pascal sur Twitter.

Après les révélations de Jenn qui apparemment etait briffer par la prod sachez que pour ma part j étais honnête ! Comme vous me connaissez¿ — Jean-Pascal Lacoste (@jp_lacoste) 10 janvier 2017

Il y quinze ans, jours pour jours, finissait l'aventure Star Ac' pour Jenifer et Jean-Pascal. De bons souvenirs - bien que ternis par ces dernières révélations - qui restent intacts dans la mémoire de la chanteuse. Sur Instagram, elle avait adressé un long message d'amitié à ses anciens camarades.



Après cette publication, Jean-Pascal a ajouté : "Merci Jenn pour ton insta pour répondre aux internautes j'ai rien dit contre toi j'ai juste dit qui j'étais ! Moi ! Voilà", écrit-il sur son compte Twitter.