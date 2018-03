publié le 13/03/2018 à 10:00

Six mois après la sortie de son septième album, Calogero vient de démarrer sa nouvelle tournée avec un premier concert au Zénith d'Amiens. Accompagné de sa guitare, il entre en scène, seul en contre-jour sur Liberté Chérie avant d'enchaîner avec Suis-je assez clair ? et Voler de nuit, son nouveau single avant de revisiter sa première chanson solo Prendre l'air.



Pendant près de deux heures, Calogero alterne entre moments de tension rock et ballades déchirantes. Un grand huit d'émotion décuplé par de nombreux fondus enchaînés entre les titres. C'est assurément le tour de chant le plus moderne que le chanteur ait imaginé. "C'est une très grosse organisation. Pour moi, la vraie surprise est musicale avant tout. Le spectacle se passe d'abord avec le chanteur et les musiciens".

Le chanteur enchaîne les tubes comme Yallah ou Aussi libre que moi, et interprète quelques secondes la chanson Gabrielle de Johnny Hallyday. "C'est un hommage parce quand il est mort, j'ai pleuré comme un gamin, comme plein de Français, comme si j'avais perdu un oncle".

Calogero est en tournée partout en France pendant un an. Il chantera ce vendredi à Brest, le 23 mars à Marseille, le 6 avril à Orléans, le 16 mai à Strasbourg, le 31 mai à Lyon ou encore les 5 et 6 juin à Paris Bercy.

